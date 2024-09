Polizei ermittelt Vor Ego-Club in Saarbrücken: Security prügelt offenbar auf Gäste ein

Kaum zu glauben, was da mit einer Handy-Kamera gefilmt worden ist: Vor der Disco Ego-Club in Saarbrücken soll ein Security-Mitarbeiter auf vier Männer eingeprügelt haben. Dabei soll er mit einer Waffe vorgegangen sein. Zähne flogen, Schürfwunden und Prellungen trugen die Opfer davon. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigt ein Sprecher der Polizei in der Landeshauptstadt. Die Ermittlungen sollen noch laufen. Aber es gibt erste Erkenntnisse, wie es dazu heißt.