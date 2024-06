Bundesweite Aktion Wegen Hass und Hetze im Internet – Hausdurchsuchungen auch im Saarland

Die polizeilich registrierten Fallzahlen von Hasspostings sind im letzten Jahr massiv angestiegen. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag mit. Insgesamt habe sich die Anzahl von 3396 auf 8011 Fälle mehr als verdoppelt. „Dabei hat sich die Anzahl der Hasspostings in den Bereichen der politisch motivierten Kriminalität -ausländische Ideologie- und -religiöse Ideologie- sogar vervierfacht, bei rechter Ideologie verdreifacht“, heißt es in der Mitteilung.