Gefährliche Aktion : Jugendliche leisten sich Verfolgungsfahrt mit Polizei durch Saarbrücker City

Verfolgungsfahrt in Saarbrücken am frühen Mittwochmorgen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Update Saarbrücken Die Polizei verfolgte in der Nacht auf Mittwoch ein Auto durch Saarbrücken. Der Wagen raste durch die Innenstadt. Der Fahrer hätte aus mehreren Gründen nicht am Steuer sitzen dürfen, meldet die Polizei.

Bei einer Verfolgungsfahrt durch Saarbrücken ist es in der Nacht auf Mittwoch, 1. März, zu erheblichen Gefahren gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen berichtet, raste der flüchtende Fahrer vor seinen Kollegen quer durch die City.

So bahnte sich die Verfolgungsfahrt durch Saarbrücken an

So habe der Citroën-Fahrer den Wagen an einer Ampel falsch eingeordnet und sei wohl versehentlich bei Rot weitergefahren, heißt es dazu. In der Richard-Wagner-Straße sollten die Insassen inspiziert werden. Die Streifenbesatzung gab entsprechende Lichthinweise. Damit begann die rasante Tour durch die Innenstadt.