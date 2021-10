Unglück in Düren : Pilot wird bei Flugzeugabsturz verletzt – Absturzursache bisher noch unklar (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 14 Bilder Flugzeug stürzt in Düren ab und landet auf einer Wiese

Düren Bei einem Flugzeugabsturz in Düren am Samstag wird ein Mann verletzt. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen. Was bisher bekannt ist.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Samstag (23. Oktober) zu einem Flugzeugabsturz im Wallerfanger Ortsteil Düren ausrücken. Gegen 14.45 Uhr verlor der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges in Höhe der Landebahn die Kontrolle über das Flugzeug. Derzeit ist noch unklar, ob das Flugzeug gerade dabei war zu starten oder zu landen. Die Propellermaschine überschlug sich neben der Landebahn und kam mit der Schnauze auf dem Boden zum Stillstand.

Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, hatte der Pilot Glück im Unglück. Das Flugzeug schafft es gerade noch auf einer Wiese zum Stillstand zu kommen, etwas weiter entfernt wäre der Flieger in dichten Hecken gelandet. Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr rückte zur Unfallstelle aus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Rettungskräfte befreiten gemeinsam den verletzten Piloten aus dem verunglückten Flugzeug. Der Mann wurde noch vor Ort behandelt und im Anschluss mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Schwere der Verletzung ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr blieb noch vor Ort, um Brandschutz sicher zu stellen, da aus dem Flugzeug Kerosin auslief. Zwei Kommandos der Polizei-Inspektion Saarlouis waren ebenfalls im Einsatz, um erste Ermittlungen aufzunehmen. Der Kriminaldauerdienst aus Saarbrücken übernahm später den Fall.