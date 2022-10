Festnahme : Nachbarn schlagen mutmaßliche Einbrecherinnen in Dudweiler in die Flucht

Foto: dpa/Fabian Strauch

Dudweiler Zwei Frauen sollen am Freitag versucht haben, in das Haus einer Seniorin in Dudweiler einzubrechen. Nachbarn schlugen sie in die Flucht, doch die Polizei konnte die Verdächtigen aufspüren, gegen die nun Haftbefehl erlassen wurde.

Die Polizei hat am Freitag, 8. Oktober, zwei Frauen festgenommen, die in das Haus einer 79-Jährigen in Dudweiler eingebrochen sein sollen. Das teilt die Polizeiinspektion Sulzbach mit.

Laut Polizeiangaben ertappten Nachbarn gegen 16.20 Uhr die Frauen beim Eindringen in das Haus in der Pfaffenkopfstraße und versuchten, sie zu stellen. Die Frauen seien jedoch geflüchtet.

Also kontaktierten die Nachbarn die Polizei, die sofort „umfangreiche Fahndungsmaßnahmen“ in Gang setzte. Im Bereich der Landstraße (L252) zwischen Dudweiler und St. Ingbert konnten die Beamten die Verdächtigen schließlich finden und festnehmen. Bei Zeugenbefragungen und Spurensuche am Tatort erhärtete sich laut Polizei der Verdacht des versuchten gemeinschaftlichen Tageswohnungseinbruchdiebstahls.