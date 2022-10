Hinweise gesucht : Unbekannter spricht in Dudweiler Kinder an – Polizei ermittelt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Dudweiler Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in Dudweiler drei Kinder angesprochen. Von ihm fehlt bisher jede Spur. Was bisher bekannt ist:

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Dienstag, 11. Oktober, gegen 13.30 Uhr in der Straße „Alter Stadtweg“ in Dudweiler, einen elfjährigen Jungen angesprochen, als dieser vor seine Wohnungstür trat. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hielt der Unbekannte sich zuvor bereits unberechtigt in dem freizugänglichen Hausflur auf.

Zwei Zeugen, die sich zum Zeitpunkt ebenfalls in dem Hausflur aufhielten, wurden auf die Situation aufmerksam und sprachen die Person an. Der Junge konnte ihn offensichtlich nicht verstehen. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die männliche Person sich möglicherweise nach Anwohnern aus dem Anwesen erkundigte“, teilte ein Sprecher mit. Die Zeugen baten daraufhin den Mann, das Anwesen zu verlassen. Daraufhin bewegte er sich in Richtung Hofweg.

Allerdings beobachteten die Zeugen den Mann erneut, wie er dieses Mal Kontakt zu zwei ebenfalls unbekannten Mädchen im Grundschulalter suchte. Worum es in der Unterhaltung ging, ist den Ermittlern nicht bekannt.

Foto: dpa/Johannes Neudecker 53 Bilder Das sind die gefährlichsten Städte und Gemeinden im Saarland (mit Bildergalerie)

Die Zeugen sprachen den Mann wieder an, sodass die Mädchen sich auf den Weg nach Hause machen konnten. Der Unbekannte entfernte sich erneut in Richtung Hofweg.

Zur Personenbeschreibung des Mannes werden folgende Angaben gemacht:

circa 1,65 Meter groß,

normale Statur

südosteuropäischer Phänotyp

sehr kurze schwarze Haare, ähnlich der Länge eines Dreitagebarts

dunkelblaue Kapuzenweste, graue Jeans