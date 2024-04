Groß angelegte Ermittlungen Razzia im Drogenmilieu – Fahnder filzen Verdächtige in Saarbrücken

Saarbrücken · Die Polizei ermittelt zurzeit im Saarland gegen Drogendealer. In diesem Zusammenhang kam es zu einem groß angelegten Einsatz in Saarbrücken. Was die Fahnder bislang dazu preisgeben.

30.04.2024 , 07:19 Uhr

Razzia in Saarbrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Swen Pförtner