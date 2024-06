Besonders knifflige Situation Feuerwehr befreit drei Katzenbabys aus Lüftungsanlage in Saar-Schule (Fotos)

Die Feuerwehr Rohrbach ist vergangene Woche zu einem tierischen Einsatz in der Gemeinschaftsschule in der Sportplatzstraße in St.Ingbert ausgerückt. „Lautes Katzenmiauen aus einem Lüftungsschacht war gemeldet worden“, teilte die Feuerwehr St. Ingbert mit. Vor Ort seien bereits Helferinnen der Tierrettung Saar gewesen, die versuchten, die „Quelle des Miauens“ zu lokalisieren.