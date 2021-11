Autos gerammt, kein Führerschein : Zwei Verletzte und fünfstelliger Sachschaden: Völklinger Polizei schnappt mehrere betrunkene Autofahrer am selben Morgen

Foto: dpa/Fabian Strauch

Dreimal am selben Morgen hat die Völklinger Polizei betrunkene Autofahrer geschnappt – in einem Fall konnte sie leider nicht mehr verhindern, dass zwei Menschen verletzt wurden und hoher Schaden angerichtet wurde.

Was war da am Samstag in Völklingen los? Gleich drei verschiedene betrunkene Autofahrer hat die Völklinger Polizei am selben Morgen geschnappt. In einem Fall kam sie leider zu spät, um schlimmeres zu verhindern.

Lesen Sie auch L148 voll gesperrt : Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten zwischen Nunkirchen und Noswendel

Laut Polizeiangaben verlor am frühen Samstagmorgen ein 25-jähriger Autofahrer in der Kurt-Schumacher-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit mehreren Autos an beiden Straßenseiten zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein 16-jähriger Beifahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei teilt mit, dass der Fahrer „nicht unerheblich unter Alkoholbeeinflussung stand“. Nun wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Am selben Morgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Völklingen in der Saarbrücker Straße einen 23-jährigen Autofahrer. Dabei stellten sie fest, dass dieser keinen Führerschein besaß und betrunken war. Auch gegen diesen läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Außerdem schnappte die Völklinger Polizei am Samstagmorgen in Wehrden einen französischen Autofahrer auf, der auf der A620 Schlangenlinien fuhr. Überraschung: Auch dieser war stark betrunken. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme bei dem Mann an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.