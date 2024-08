Ermittungen nach Feuer Doppelter Wohnhausbrand in Ottweiler – jetzt ermittelt die Kripo (mit Fotos)

Zunächst war alles abgeriegelt worden: Die Ruinen durften nicht betreten werden, die das Feuer hinterlassen hatte. Flammen wüteten in gleich zwei Wohnhausern in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen). Das bedeutet für die Betroffenen: An Rückkehr ist vorerst nicht zu denken. Denn die Feuerwehr musste in einem Gebäude sogar Decken einreißen, um der Lage Herr zu werden. Einen Tag danach wird allmählich das ganze Ausmaß des Schadens sichtbar. Und die Kriminalpolizei (Kripo) nimmt ihre Arbeit auf.