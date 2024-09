Gebäude nach Feuer unbewohnbar Doppelter Wohnhausbrand in Ottweiler – Kripo kennt wohl die Ursache

Über Stunden haben Feuerwehr-Leute in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) gegen Flammen gekämpft. Die waren in einem Haus ausgebrochen und hatten auf ein Nachbargebäude übergegriffen. Der Schaden ist immens. Brandermittler der Kriminalpolizei (Kripo) waren mittlerweile an der Unglücksstelle, um herausfinden, wie es dazu gekommen war. Deren Bericht liegt nach Angaben von Stephan Laßotta nun vor. Wie der Sprecher beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken auf SZ-Anfrage meldet. verheißt dieser nichts Gutes.