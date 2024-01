Polizei sucht Zeugen 17-Jährige bei versuchtem Raubüberfall in Dillingen verletzt

Eine 17-jährige Angestellte eines Notarbüros ist am Freitag gegen 10 Uhr zu Fuß von der Merziger Straße in die Postfiliale in der Lotteriestraße in Dillingen unterwegs. In einem Jutebeutel hat die junge Frau die Post des Notarbüros verstaut, als ihr auf dem Rückweg in der Stummstraße ein bislang unbekannter Täter entgegenkommt.