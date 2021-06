Sonntagabend in Dillingen : Passanten mit Schreckschusswaffe aus Pkw heraus beschossen

Sonntagabend in Dillingen

Saarlouis Gegen die beiden Schützen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung, wonach in der Innenstadt von Dillingen/Saar, aus einem fahrenden PKW heraus dreimal mit einem Schreckschussrevolver auf Personen geschossen worden sei, die sich im Außenbereich einer Gaststätte aufhielten. Ein weiterer Passant geriet in Dillingen unter Beschuss.