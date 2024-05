Polizistin verletzt Großeinsatz der Polizei in Dillingen – Mann (38) läuft mit Messer und Pistole durch Fußgängerzone

Nach mehreren Notrufen bei der Polizei in Saarlouis ist es am späten Mittwochvormittag, 8. Mai, zum Großeinsatz gekommen. Ein bewaffneter Mann sorgte in der Fußgängerzone in Dillingen für Aufsehen. Besorgte Zeugen schlugen daraufhin Alarm. Als die Ermittler den 38-Jährigen überwältigen wollten, verletzte er eine Beamtin.