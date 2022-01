Ursache unklar : Großbrand in Dillingen: Netto-Einkaufsmarkt in Merziger Straße in Flammen (Bildergalerie)

Großbrand in Dillingen: Netto-Einkaufsmarkt in Merziger Straße in Flammen

Dillingen Am späten Montagabend ist im Netto-Einkaufsmarkt in der Merziger Straße in Dillingen ein Brand ausgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Aus bislang unbekannter Ursache war am späten Montagabend im Netto-Einkaufsmarkt Merziger Straße in Dillingen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr der Hüttenstadt war mit einem Großaufgebot an Löschkräften im Einsatz.