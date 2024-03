Nach Körperverletzung Durch Zufall – Polizei schnappt gesuchten Straftäter in Dillingen

In der Nacht auf Sonntag, 10. März, wird die Polizei Saarlouis wegen einer Körperverletzung in eine Gaststätte in Dillingen gerufen. Vor Ort treffen sie auf zwei Verdächtige und das Opfer. Da sich die beiden stark betrunkenen Verdächtigen nicht ausweisen können, kommen sie in Polizeigewahrsam und werden auf die Dienstelle in Saarlouis gebracht.