Hausdurchsuchung nach Unfall : 54-Jähriger aus Dillingen nach Unfall in U-Haft: Wollte er mit seinem Auto einen Menschen töten?

54-Jähriger aus Dillingen nach Unfall in U-Haft: Wollte er mit seinem Auto einen Menschen töten?

Dillingen/Ediger-Eller Bei einem schweren Unfall bei Ediger-Eller in Rheinland-Pfalz werden zwei Menschen schwer verletzt – darunter ein 54-jähriger aus Dillingen. Wie die Ermittlungen jetzt zeigen, könnte es sich um einen absichtlichen Unfall gehandelt haben. Jetzt wurde Haftbefehl gegen den Saarländer erlassen.

Zwischen den rheinland-pfälzischen Ortschaften Ediger-Eller und Nehren kam es bereits am Montag, 10. Oktober, zu einem schweren Autounfall. Ein 54-jähriger Dillinger, aus Fahrtrichtung Cochem kommend, stieß mit seinem Dacia frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Dabei wurden der 63-jährige Transporterfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell und der Mann aus Dillingen schwer verletzt.

Wie sich jetzt herausstellt, steckt vielleicht mehr hinter dem Unfall. Der 54-Jährige aus Dillingen könnte ihn absichtlich provoziert haben. Wie ein Sprecher der Polizei Cochem unserer Zeitung bestätigte, wurde in der Nähe des zerstörten Dacia des Dillingers ein Revolver gefunden. Außerdem fanden die Beamten eine Digitalkamera mit Aufnahmen von Munition und weiteren Waffen.

Nach Anregung der rheinland-pfälzischen Polizei: Hausdurchsuchung in Dillingen

Die Polizei überprüft den Dillinger daraufhin genauer und regt laut dem Sprecher der Polizeiinspektion Cochem auch eine Hausdurchsuchung des Anwesens des 54-Jährigen in Dillingen an, die dann von der saarländischen Polizei durchgeführt wurde. Dass die Hausdurchsuchung zusammen mit der saarländischen Polizei stattgefunden habe, berichtet auch der „Wochenspiegel“. Mehrere Langwaffen und Munition wurden demnach bei dem Mann gefunden. Das Landespolizeipräsidium konnte die Durchsuchung am Sonntag noch nicht bestätigen.