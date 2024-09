Top 10 in Deutschland ermittelt Diese Autos wurden 2023 am häufigsten gestohlen – ein Hersteller überrascht auf den ersten drei Plätzen

In keinem anderen Bundesland wurden 2023 in absoluten Zahlen weniger Autos gestohlen als im Saarland. Und auch bei der Diebstahlquote steht das Saarland gut da: Rein statistisch wurden im Schnitt zwei KFZ-Diebstähle pro 10 000 kaskoversicherten Autos registriert. Weniger sind es nur in Thüringen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Bundesweit liegt die Quote ansonsten im Schnitt bei vier. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Saarland 2,4 Prozent mehr Autos gestohlen. Die meisten gestohlenen Autos (4266) und die höchste Diebstahlquote (42) gab es in Berlin.