Öffentlichkeitsfahndung eingestellt : Identität des toten Mannes in Diefflen geklärt

Update Saarbrücken Am vergangenen Freitag ist in Diefflen ein Mann zusammengebrochen und verstorben. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Nun konnte er identifiziert werden.

Der am vergangenen Freitag, 2. September, in Diefflen in der Nähe des Nettomarktes zusammengebrochene und in der Folge verstorbene Mann konnte zwischenzeitlich nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden. Das teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwochnachmittag mit.