Öffentlichkeitsfahndung Hoher Schaden durch Diebstahl bei Anson’s – Polizei sucht drei Diebe in Saarbrücken

Saarbrücken · Hohen Schaden haben mehrere Männer in Saarbrücken angerichtet. Dabei langten sie in einem Geschäft in der Fußgängerzone richtig zu. Um den Diebstahl aufzuklären, sucht die Polizei mit Aufnahmen der Überwachungskamera.

01.10.2024 , 11:42 Uhr

Die Polizei fahndet nach diesen Männern. Foto: Polizei Saarbrücken