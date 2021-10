Kurioser Fall in Völklingen : Dieb klaut bei Aldi Schuhe – und bringt wenig später seine Beute wieder zurück

Ungewöhnlicher Diebstahl bei Aldi in Völklingen (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Völklingen Das erleben Ermittler auch nicht alle Tage: Da macht ein Dieb Beute in einem Supermarkt und kehrt wenig später wieder an seinen Tatort zurück, um das Diebesgut zurückzubringen. Das allerdings hatte wohl einen triftigen Grund – und mit seiner Vergesslichkeit zu tun.

Einen Versuch war's ihm wert: Ein Mann hat bei Aldi in Völklingen ein neues paar Schuhe haben wollen. Allerdings schien er offensichtlich nicht gewillt, dafür auch zu bezahlen. Davon geht die Polizei aus, die seit Montagabend, 25. Oktober, in dieser Sache ermittelt. Die Freude an den Tretern war nicht von langer Dauer.

Lesen Sie auch Gefährlicher Einsatz in Saarbrücken : Betrunkener schlägt nach Rettungsassistenten und droht Polizei mit dem Tod

Der Unbekannte war kurz vor Feierabend gegen 20 Uhr in den Laden in der Parkstraße gekommen. Er griff nach Schilderungen eines Polizeisprechers nach Schuhen seines Plaisirs, die er in einem Regal entdeckte. Sodann zog er seine Galoschen aus und schlüpfte in die neuen. Jedoch wollte er sie nicht nur anprobieren, sondern gleich tragen. Er behielt sie an, ließ seine ausgetragenen Treter stehen und ging an den Kassen vorbei, ohne dafür zu löhnen.

Dumm nur, dass er befürchtete, seinen Schlüsselbund in den alten Schuhen vergessen zu haben. So blieb ihm nichts anderes übrig, als in die Filiale zurückzukehren. Dort suchte er nach den Schlüsseln. Die Marktleitung wurde auf den Fremden aufmerksam und konfrontierte ihn mit der ganzen Sache. Daraufhin zog er die nagelneuen Schuhe aus und seine eigenen wieder an.

Er dachte wohl, dass damit alles paletti sei und verschwand. Doch jetzt fahnden die Ermittler nach dem Täter wegen versuchten Diebstahls. Folgendes ist von dem Mann bekannt: zwischen 30 und 40 Jahre, er trug eine schwarz-weiße Tarnjacke sowie schwarze Schuhe und Irokesenschnitt. Vor dem Geschäft stand ein schwarzes Fahrrad mit neongrüner Schrift, mit dem er wegfuhr.