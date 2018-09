Unbekannte stehlen Pflanzenschutzmittel

Als Lieferort war ein Schuppen am Ortsrand von Dörrenbach vereinbart. Auf die Tat war er selbst erst aufmerksam geworden, als er die Rechnung für die Ware erhalten hatte, die Lieferung aber am vereinbarten Ort nicht finden konnte. Bei den gestohlenen Mitteln handelt es sich um ein fünf Liter fassenden Kanister „Targa Super“ sowie zwei Zehn-Liter-Gebinde „Butisan Gold“. Von beiden Herbiziden gehen bei unsachgemäßer Verwendung Gesundheitsgefahren aus, so die Polizei.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80.