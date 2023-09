Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos Die Polizei sucht diesen Mann wegen Einbruchs in zwei Arztpraxen in Saarbrücken

Im vergangenen November ist ein bislang unbekannter Täter nachts in zwei Arztpraxen in der Innenstadt von Saarbrücken eingebrochen. Er stahl einen dreistelliger Bargeldbetrag sowie Briefmarken und verursachte einen erheblichen Sachschaden, teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mit. Der Einbrecher wurde dabei gefilmt. Das Amtsgericht Saarbrücken wendet sich nun mit der Fahndung nach dem Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit mit zwei Fotos.