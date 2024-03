DFB-Pokal-Halbfinale 1. FC Saarbrücken trifft auf 1. FC Kaiserslautern – wo die Polizei überall Straßen sperren wird

Ausverkauftes Ludwigsparkstadion in Saarbrücken – und das zum Halbfinalspiel im DFB-Pokal. Wenn am Dienstag, 2. April, ab 20.45 Uhr der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern während dieser Partie aufeinandertreffen, läuft der Einsatz der Polizei in der Landeshauptstadt bereits seit Stunden.