Radrennen in Saarbrücken Mega-Diebstahl kurz vor dem Finale der Deutschland-Tour – 500 Absperrgitter entwendet

Demnach machten sich Diebe über die hüfthohen Gitter her. Entsprechende Informationen bestätigte ein Sprecher der Polizei in Burbach auf SZ-Nachfrage. Der Veranstalter hatte sie auf dem Festgelände in dem Saarbrücker Stadtteil zwischengelagert. Von dort sollten sie in der Innenstadt verteilt werden.