Dauereinsatz am Wochenende : Erst Feuer in Auersmacher, dann wieder Brand in Tholey

Foto: BeckerBredel 13 Bilder 200 Heuballen in Auersmacher abgebrannt.

Saarbrücken/St. Wendel Die Feuerwehr im Dauereinsatz: Am Freitag brannten 210 Heuballen in Auersmacher, am Samstag Teile eines Fichtenwäldchens in Tholey.

Zum fünften Mal innerhalb weniger Tage sind im Saarland zahlreiche Heuballen durch ein Feuer vernichtet worden. Am Freitagabend standen 210 Rundballen aus Heu und Stroh in Auersmacher am Großwieserhof in Flammen. Die Ballen lagerte Hofbesitzer Jugen Nickles auf einem freiem Feld und hatten sie mit einer großen Plane gegen Nässe geschützt. „Daher kann ich auch genau sagen, dass es exakt 210 Rundballen sind. Es ist unser Winterfutter für den Pferdehof, den Schaden beziffere ich auf mindestens 10 000 Euro“, so der Landwirt.

Nichts war zu retten. Das komplette Strohlager stand in Flammen, als die Feuerwehr der Gemeinde Kleinblittersdorf mit allen verfügbaren Kräften anrückte. Der Qualm des Feuers war bis nach Saarbrücken und in den Bliesgau hinein am Himmel zu sehen. „Wir lassen es weitgehend kontrolliert herunter brennen, da wir hier auf freier Fläche sind. Es besteht für niemanden Gefahr“, erklärte Brandinspekteur Tony Bender.

Ob das Feuer mit den Heuballenbränden der vergangenen Tage im Raum Tholey zusammenhängt, ist laut Polizei noch unklar. Brandermittler begutachteten die Einsatzstelle noch während des Feuerwehreinsatzes. Zur Aufklärung der Brandserie wurde eine eigene Ermittlungsgruppe bei der Polizei eingerichtet.