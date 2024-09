„Rauchsäule war schon von weitem sichtbar“ Dacia steht auf A620 in Saarbrücken in Flammen – Autobahn gesperrt

„Die Rauchsäule war schon von weitem sichtbar“, hieß es. Am Schadensort in Fahrtrichtung Saarlouis stand gegen 20.40 Uhr ein Dacia in voller Ausdehnung in Flammen. Die fünf Fahrzeuginsassen, eine Familie aus Saarbrücken, blieben unverletzt und wurden bei Ankunft der Feuerwehr bereits durch die anwesenden Rettungskräfte betreut. „Der Fahrer hatte ein Feuer im Fußraum des Dacias bemerkt“, erklärte ein Sprecher der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken auf Anfrage der SZ. „Der Mann hat sofort angehalten, und die Eltern mit den drei Kindern haben das Auto verlassen.“