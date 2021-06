Eine einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr : Dachstuhlbrand in der Mainzer Straße in Homburg

Dachstuhlbrand in der Mainzer Straße in Homburg

Homburg Gegen 6:30 Uhr musste die Homburger Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand ausrücken. Dabei war das nicht der einzige Einsatz in der vergangenen Nacht.

Die Feuerwehr rückt am Donnerstag (24.06.2021) gegen 6:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Mainzer Straße in Homburg aus.