Feuerwehr im Einsatz Dachstuhl eines Wohnhauses in Alt-Saarbrücken geht in Flammen auf

Alt-Saarbrücken · Ein Brand brach am Dienstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Francoisstraße in Alt-Saarbrücken aus. Die Saarbrücker Feuerwehr ist im Einsatz.

05.09.2023, 16:51 Uhr

41 Bilder Dachtsuhl von Gebäude in Alt-Saarbrücken geht in Flammen auf 41 Bilder Foto: BeckerBredel