Stadtbezirk West Zoll und Polizei beschlagnahmen in Saarbrücker Kneipe 5 Kilogramm Marihuana und Crystal Meth

Insgesamt 5 Kilogramm Marihuana und Crystal Meth haben der Zoll und die Polizei am vergangenen Mittwoch, 5. April, in einer Kneipe im Saarbrücker Stadtteil West entdeckt. Das teilte die Polizei am Dienstag der Saarbrücker Zeitung mit. Dabei war der Drogenfund eher ein Zufall, denn eigentlich interessierten sich die Ermittler für andere Straftaten.