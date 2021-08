Ärger über Impfung ihres Sohnes : Wütende Mutter greift Mitarbeiterin im Impfzentrum Ost an

Neunkirchen Aufsehenerregender Zwischenfall im Neunkircher Impfzentrum. Dort ist an diesem Montag eine Mutter gegenüber einer Mitarbeiterin handgreiflich geworden. Der Grund war offenbar die Impfung ihres 16-jährigen Sohnes.

Eine 45-jährige Frau aus Offenbach am Main sei am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in das Impfzentrum gekommen und habe sich darüber beschwert, dass ihr Sohn gegen ihren Willen geimpft worden sei. Der 16-Jährige hatte sich am Samstag davor im Impfzentrum Ost impfen lassen und hatte die dafür notwendigen Dokumente selbst unterzeichnet.