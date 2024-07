Früher geschlossen Chlorgas-Alarm im Freibad in Wiebelskirchen – das soll der Auslöser gewesen sein

Neunkirchen · Plötzlich war lange vor der regulären Zeit Feierabend: Trotz Hochsommer-Wetter mit Temperaturen weit mehr als 30 Grad schloss das Freibad in Neunkirchen-Wiebelskirchen mitten am Nachmittag. Chlorgas-Alarm war der Auslöser. Was dahintersteckte.

31.07.2024 , 10:27 Uhr

Polizei-Einsatz nach Chlor-Alarm im Freibad in Wiebelskirchen. Foto: Brandon-Lee Posse