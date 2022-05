Ätzende Natronlauge : Nach Chemie-Unfall in Saarbrücker Autowaschstraße: Wie gefährlich ist der Stoff für den Menschen?

Foto: BeckerBredel 17 Bilder Natronlauge ausgelaufen – Feuerwehr-Einsatz in Saarbrücken

Saarbrücken Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr an der Waschanlage Mr. Wash in der Landeshauptstadt geht es jetzt darum, wie es zu dem Zwischenfall gekommen ist. Doch um was handelt es sich bei der Chemikalie, die in großen Mengen freigesetzt wurde? Und wie gefährlich ist sie für den Menschen?