Unglück im Calypso-Spaßbad Junge (4) treibt regungslos im Becken – so laufen Ermittlungen der Polizei in Saarbrücken

Update von Montag, 22. Juli, 10.56 Uhr: Die Ermittlungen der Polizei nach dem gefährlichen Zwischenfall im Calypso-Spaßbad in Saarbrücken mit einem kleinen Kind haben am Tag danach an Fahrt aufgenommen. So wollen die Fahnder unter anderem mit Hilfe von Zeugenberichten herausfinden, wie es überhaupt zu der Beinahe-Tragödie gekommen war.