Zwischen Neububach und Aschbach Bus kracht frontal in Pkw - drei Verletzte (mit Fotos)

Bereits in Neububach hat der Busfahrer teilweise die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Schlangenlinien fuhr er durch die Straße „Am Flürchen“ und überfuhr eine Mittelinsel, wie die Neunkircher Polizei mitteilt. Anschließend rollte der Bus im Gegenverkehr weiter in Richtung Aschbach.