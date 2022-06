Feuerwehr-Einsatz : Brennender Linienbus auf der A 8 am Dreieck Friedrichsthal – Kurz danach fängt Auto auf selber Strecke Feuer

Update Friedrichsthal Rauch über der Autobahn: Ein Bus steht in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Kurz darauf qualmte es auf der selben Strecke aus einem BMW. Abermals mussten Helfer raus.

Wegen eines brennenden Linienbusses ist es auf der A 8 in Richtung Luxemburg am Autobahndreieck Friedrichsthal zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Feuerwehr musste die Flammen löschen. Eine Stunde später schlugen zwei Insassen eines Autos auf der selben Strecke ebenfalls wegen eines Brandes Alarm.

Entgegen erster Polizeimeldungen handelte es sich nicht um einen Kleinbus ohne Passagiere. Eine Frau saß als Kundin in dem Fahrzeug. Sie und der 51 Jahre alte Fahrer brachten sich in Sicherheit.

Bislang gehen die Ermittler von einem technischen Defekt im Motor aus. Demnach habe der Mann am Steuer zuerst einen Knall gehört. Dann sei Rauch aus der Motorhaube aufgestiegen. Er steuerte umgehend den Bus eines Saarbrücker Unternehmens in eine Nothaltebucht kurz vor der Sulzbachtalbrücke.

Der nicht mehr fahrbereite Bus soll nun in Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei in Limbach in Richtung Elversberg entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung abgeschleppt werden. Dafür müsse die Autobahn in Richtung Luxemburg im betroffenen Abschnitt gesperrt werden.