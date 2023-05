Terrorfinanzierung im Visier Bundesweite Razzia gegen Islamisten – Durchsuchung auch im Saarland

Hintergrund der Razzia sind Spendensammlungen zugunsten von mutmaßlichen Anhängerinnen der Terrormiliz IS. „Durch ihr Sammeln von Spenden und deren Weiterleitung an den IS nahmen sie eine zentrale Rolle innerhalb des Finanzierungsnetzwerkes ein“, so die Bundesanwaltschaft. Die Kampagnen in sozialen Medien mit Titeln wie „Deine Schwester im Camp“ laufen schon seit einigen Jahren. Sie dienen dem Zweck, IS-Frauen finanziell zu unterstützen, die mit ihren Kindern seit der militärischen Niederlage der Terrormiliz in Syrien leben, vor allem in dem von kurdischen Gruppen kontrollierten Lager Al-Hol.