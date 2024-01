Er hatte Auflagen gebrochen Bundespolizei nimmt verurteilten Mörder in Saarbrücken fest

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag, 4. Januar, bei Kontrollen in Saarbrücken einen Mann festgenommen. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Demnach kontrollierten Beamten der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken in den frühen Morgenstunden einen aus Frankreich eingereisten Flixbus am Zentralen Omnibusbahnhof der Landeshauptstadt.