Nach Personenkontrolle : Mit sechs Haftbefehlen gesucht – Bundespolizei nimmt Frau am Saarbrücker Hauptbahnhof fest

Saarbrücken Die 23-jährige Frau war den Beamten am Samstag im Hauptbahnhof aufgefallen. Bei der Staatsanwaltschaft in Braunschweig war sie wegen diverser Delikte schon länger bekannt.

Einen guten Riecher hat eine Streife der Bundespolizei am vergangenen Samstag am Hauptbahnhof Saarbrücken bewiesen. Den Beamten fiel eine junge Frau auf, die die Streife beäugte und ihr dann aktiv aus dem Weg ging. Die Beamten entschieden sich zur Kontrolle der 23-Jährigen und stellten fest, dass sie eine bewegte Vorgeschichte in Niedersachsen hat.

Dort wird die Frau laut der Bundespolizei nämlich von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht – mit sage und schreibe sechs Haftbefehlen. Gesucht wird sie unter anderem wegen Diebstahls und Urkundenfälschung. Die dafür ausgesprochenen Bußgeldbescheide bezahlte die Frau nicht. Ihre ausstehenden Strafzahlungen summierten sich so auf rund 4500 Euro an.

Da die 23-Jährige das Geld am Samstag nicht aufbringen konnte, wurde sie von der Polizei in die Justizvollzugsanstalt in Zweibrücken eingeliefert. Dort wird sie jetzt laut Bundespolizei die nächsten 226 Tage verbringen – es sei denn, sie kann einen Teil des ausstehenden Geldes aufbringen.