Fahrer steuert auf Polizisten zu Kontrolle an Grenze bei Überherrn eskaliert – Bundespolizei schießt auf flüchtendes Auto

Überherrn · Mit einem gezielten Schuss wollte ein Bundespolizist verhindern, dass Ermittlern ein Fahrer durch die Lappen geht. Zuvor war der Mann am Steuer auf einen Beamten zugerast. Was sich an der Grenze bei Überherrn abspielte.

19.05.2023, 18:08 Uhr

Verkehrskontrolle an der französischen Grenze bei Überherrn ging übel aus. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christian Charisius

Gefährlicher Einsatz bei einer Routinekontrolle an der Grenze zu Frankreich: Dort ist beinahe ein Polizist verletzt worden. Anschließend fiel ein Schuss. Entsprechende SZ-Informationen zum Vorfall bei Überherrn (Landkreis Saarlouis) bestätigt eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums.