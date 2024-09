39-Jähriger wird schwer verletzt Vorfahrt missachtet – Smart-Fahrerin (82) verursacht schweren Unfall mit Totalschaden

Totalschaden, Kopfverletzung, Prellungen: Der 39-jährige Fahrer eines Mercedes kam am Samstag, 21. September, noch glimpflich davon. Sein Wagen war auf der B 51 in Höhe Bübingen (Regionalverband Saarbrücken) mit einem Smart kollidiert und in die Leitplanke der Gegenfahrbahn gekracht, wodurch er sich mehrfach überschlug.