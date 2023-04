Schneller Fahndungserfolg Brutaler Angriff auf Hundebesitzer (84) in St. Ingbert: Polizei ermittelt Täter

Nach dem brutalen Angriff auf einen 84-jährigen Hundebesitzer in St. Ingbert hat die Polizei knapp 24 Stunden später einen Fahndungserfolg verbucht und den Täter (49) vorläufig festgenommen. Dies teilte die Polizei auf SZ-Anfrage mit. Ein Zeuge hatte sich am Mittwoch, 5. April, gegen Nachmittag bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sich der Tatverdächtige aktuell wieder mit dem beschriebenen Kampfhund in Tatortnähe im Bereich des Festplatzes in St. Ingbert-Rohrbach aufhalte.