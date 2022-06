Feuerwehr im Einsatz : Brennendes Auto zwischen Brebach und Fechingen sorgt für lange Staus (mit Bildergalerie)

Brebach-Fechingen Aufgrund eines in Flammen stehenden Pkws ist es am Nachmittag zu großen Staus im Osten des Regionalverbandes gekommen. Die Saarbrücker Straße musste über eine Stunde gesperrt werden.

Ein Pkw ist am Mittwochnachmittag zwischen Fechingen und Brebach ausgebrannt. Der Fahrer bemerkte in der Nähe der Fechinger Talbrücke Rauch und fuhr zur Seite – kurz darauf stand das Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Auto erlitt dennoch einen Totalschaden.