Kurz vor Rastplatz Neuhaus : Auto auf Autobahn 1 in Flammen - drei Menschen können sich retten

Saarbrücken Am Sonntag ist es auf der A 1 zu einem Vollbrand eines Wagens gekommen, teilte die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach mit.

Am späten Sonntagabend, 21. Juni, ist auf der Autobahn 1 ein Auto in Flammen geraten. Drei Personen, die sich in dem Wagen befanden, konnten sich rechtzeitig retten. Sie blieben unverletzt. Das Auto befand sich auf der A 1 kurz vor dem Rastplatz Neuhaus in Fahrtrichtung Saarbrücken.