Feuerwehreinsatz am Gleis in Luisenthal : Brennender Baum legt Bahnverkehr zwischen Saarbrücken und Völklingen lahm

Feuerwehreinsatz am Gleis in Luisenthal

Völklingen/Saarbrücken Der Bahnverkehr zwischen Saarbrücken und Völklingen ist derzeit lahmgelegt. Grund ist ein Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Baumes in Luisenthal am Gleis.

Am frühen Dienstagabend (19. Juli) läuft im Völklinger Stadtteil Luisenthal ein Feuerwehreinsatz, der den Bahnverkehr zwischen Saarbrücken und Völklingen in beide Richtungen zum Erliegen gebracht hat. Nach Auskunft der Bundespolizei brennt in der Straße des 13. Januar in Luisenthal ein Baum nahe der Gleise. Ein brennender Ast war außerdem in die Oberleitung geraten. Für den Löscheinsatz der Feuerwehr sind beide Gleise gesperrt worden. Der Strom in der Oberleitung musste abgeschaltet und die Oberleitung geerdet werden. Neben der Polizei ist auch ein Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort. Die Bahn weist auf ihrer Internetseite auf Verspätungen und Zugausfälle im Regionalverkehr zwischen Saarbrücken und Völklingen hin.