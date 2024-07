Brandstiftung Mehrere Auto angesteckt – Polizei ermittelt in Großrosseln und Püttlingen

Püttlingen/Großrosseln · Zwei Autos gehen in Flammen auf. Während der Fall in Püttlingen bereits geklärt scheint, sucht die Polizei wegen des Brands in Großrosseln Zeugen. In beiden Fällen entstand bei Brandstiftung Totalschaden.

21.07.2024 , 14:18 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch