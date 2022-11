Sachschaden noch unklar : Brandstiftung an Grundschule in Homburg – Feuer greift auf Gebäude über

Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Montagabend haben Unbekannte Container an einer Grundschule in Homburg-Einöd in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf die Fassade der Schule über.

In Homburg haben Unbekannte am Montagabend um 18.50 Uhr zwei Papiercontainer an einer Grundschule in Brand gesteckt. Das Feuer griff auch auf die Fassade des Schulgebäudes über, bevor es von der Feuerwehr abgelöscht wurde, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Beide Papiercontainer wurden zerstört. Zudem wurde eine Kellertür aus Kunststoff, zwei Fenster und ein Fallrohr beschädigt.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht abgeschätzt werden. Wie die Täter das Feuer gelegt hatten, war ebenfalls noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich den Angaben zufolge keine Menschen mehr in der Schule. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06841-1060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(dpa)