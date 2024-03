Feuerwehr-Einsatz in Dillingen Brandstifter auf Gründonnerstag-Markt – Zelt fackelt in der Nacht ab (mit Fotostrecke)

Dillingen · Alarm auf dem Marktpkatz in der Nacht auf Gründonnerstag in Dillingen: Dort ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, brannte es an zwei Verkaufsständen. Wie sich das Unglück auf die eintägige Veranstaltung auswirkte.

28.03.2024 , 14:02 Uhr

Link zur Paywall Feuer auf dem Gründonnerstagmarkt in Dillingen 9 Bilder Foto: Ruppenthal