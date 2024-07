Suche nach Zeugen Zwei Brandsätze gegen Haus in Dudweiler – Polizei geht von versuchter Tötung aus

Update von Mittwoch, 24. Juli, 15.06 Uhr: Zwei Brandsätze sind in der Nacht auf Mittwoch, 24. Juli, auf ein Haus in Saarbrücken-Dudweiler geworfen worden. Ein Unbekannter soll kurz nach 3 Uhr in der Sudstraße dafür verantwortlich sein. Das meldet Falk Hasenberg, Sprecher beim Landespolizeipräsidium in der Landeshauptstadt. Der dadurch verursachte Knall habe einen Nachbarn geweckt. Dieser habe umgehend das dadurch entstandene Feuer gelöscht, bevor es um sich greifen konnte. Weitere Bewohner brachten sich in Sicherheit, als ein Feuermelder im Keller Alarm geschlagen hatte, berichtet der Polizeisprecher weiter. Niemand sei dadurch verletzt worden.