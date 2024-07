Angriff mit Molotow-Cocktails War der Brandanschlag in Dudweiler ein Racheakt?

Exklusiv | Dudweiler · Ein Haus in einer Problemstraße in Dudweiler wurde mit Molotow-Cocktails angegriffen. In dem Gebäude schliefen fünf Personen, darunter ein 15 Monate altes Kind. Einer der Brandsätze verfehlte nur knapp ein Fenster. Das Motiv ist unklar. Ebenso, ob der Ärger der betroffenen Familie, die mit Nachbarn vor Gericht ist, eine Rolle spielt.

24.07.2024 , 19:49 Uhr

